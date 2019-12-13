اهداف مباراة النصر والتعاون فى الدوري السعودي

باغت نادي التعاون مضيفه النصر فى مباراة الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة 13-12-2019، بهدف مبكر فى الدقيقة 19 حمل توقيع النجم البروندي سيدريك أميسي بعد استغلاله لهفوة فادحة من حارس مرمي النصر على نقطة ركلة الجزاء.

لكن رجال المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا ادركوا هدف التعديل فى الدقيقة 31 بمتابعة مثالية من البرازيلي جوليانو بعد مساعدة من النجم المغربي نور الدين امرابط.

واستمر الغزو النصراوي لدفاعات التعاون فى الدقائق الاخيرة من الشوط الاول ما أسفر عن هدف ثان حمل توقيع لاعب التعاون السابق عبد الفتاح آدم فى الدقيقة 37 بعد تحوليه لعرضية جاءته من الرواق الايمن.

وحرص عبدالفتاح آدم على عدم الاحتفال بعد تسجيله لهذا الهدف الهام والحساس فى إستعادة النصر لصدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حيث لعب الموسم الماضي للتعاون قبل ان ينضم فى الميركاتو الصيف الماضي للصفوف (العالمي).

استعاد النصر الصدارة المؤقته للدوري السعودي برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة الثاني، وبفارق 3 نقاط عن الهلال الذي لعب 9 مباريات بينما لعب النصر 11 مباراة.

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اهداف النصر والتعاون اليوم

الهدف الاول لنادي التعاون

الهدف الاول لنادي النصر

الهدف الثاني لنادي النصر