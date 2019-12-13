يرى الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، أن مباراة فريقه غدًا السبت أمام الترجي الرياضي التونسي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر تعتبر بمثابة نهائي.
وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، قال لوشيسكو “مباراتنا غدًا مع الترجي نهائية لخروج المغلوب من المنافسة”.
وأضاف “الترجي فريق بدني أكثر، نحن فريق يضم نوعيات فنية في جوانب أخرى من اللعبة، لكن هذا لا يعني أننا نعرف نتيجة مباراة الغد”.
وأوضح المدرب الروماني، “سنخوض منافسات البطولة بنفس الروح التي خضنا بها مباريات دوري أبطال آسيا، الجميع لديه حماس ورغبة وإصرار في التأهل للمربع الذهبي للبطولة”.
وتابع تصريحاته بالقول “الخبرة مهمة جدًا على هذا المستوى وفي هذا النوع من البطولات، لكن من المهم أيضًا الحماس والتنظيم “.
وإختتم المدرب الروماني تصريحاته بالقول “أتوقع مباراة صعبة،، الترجي فريق بدني أكثر، نحن فريق نحب السيطرة على المباريات، والنتيجة ستحسمها التفاصيل”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الهلال: مواجهتنا للترجي التونسي بمثابة نهائي لمونديال الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.