تشافي واثق من عبور السد القطري لمونتيري المكسيكي بمونديال الأندية

أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري عن ثقته في قدرة فريقه على عبور مونتيري المكسيكي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بقطر غدًا السبت.

وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، قال تشافي “نحن محظوظون لأن نكون هنا في ربع نهائي كأس العالم للأندية وهي مباراة تاريخية للنادي ومدي الإثارة التي نشعر بها، هدفنا الفوز والوصول لنصف النهائي، وسيكون أمامنا فريق مُميز جدًا، وأتوقع أن تكون مباراة في غاية الصعوبة، وكما تعرفون في كرة القدم لا يدري أحد ما سيحدث”.

وأضاف “مونتيري هو الفريق المرشح الأقوى للفوز والتأهل والضغط أصبح الآن ليس علينا، في مسيرتي مع إسبانيا وبرشلونة دائمًا كنا المرشحين، ولعبنا ضد منافسين أقوياء، وأنا الآن أتحدث للاعبين بنفس هذة اللغة”.

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وتابع المدرب الاسباني تصريحاته بالقول “في مصلحتنا أن يكون الضغط على مونتيري، وكُل شيئ سيكون ممكنًا في الميدان وسنحاول التفوق عليهم”.

وأشار “نادي السد جزء من دولة قطر ونحن نمثل البلد ونسعى لتشريف كرة القدم القطرية بالشكل المميز، يمكن أن نخسر أو نفوز ولكن يجب علينا العمل والعمل الجاد لإظهار قطر بالشكل الأمثل”.

وعن المباراة الأولى وصعوبة الفوز على هينجين سبورت، قال مدرب السد ” كان لدينا مشكلة ذهنية في المواجهة الأولى في ظل إضاعة 30 فرصة أمام المرمى، ولكني أثق تمامًا في لاعبي السد، وثقتي فيهم بلاحدود وطلبت منهم الإستمرار في لعب كرة القدم والمشاركة في البطولة يعتبر جائزة لهم”.

واختتم تشافي تصريحاته بالقول “الجميع يتحدث عن أن مونتيري هو المتأهل والمرشح، ولكنني أثق في فريقي وسنلعب غدًا للفوز فقط ونستعد من الأن لمواجهة ليفربول الإنجليزي”.