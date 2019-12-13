مساعد مدرب الترجي: خبرتنا ستحسم مواجهة الهلال السعودي

قال مجدي تراوري المدرب المساعد لنادي الترجي الرياضي التونسي، إن خبرة لاعبيه ستحسم مواجهة غدًا السبت أمام الهلال السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.

وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، أكد تراوري “هذه المشاركة الثانية على التوالي لنا، ولم نحقق الفوز من قبل في المباراة الأولى، لذلك هدفنا هو تحقيق الفوز وتقديم نتيجة إيجابية ومباراة قوية أمام بطل آسيا”.

وأضاف “الهلال فريق قوي وصاحب إمكانيات مُميزة، ولديه دكة بدلاء بارزة، فهو مكتظ بالنجوم على كافة الخطوط، ليس لدينا ترف، سنواجه الهلال بخبراتنا والتجانس سلاحنا، وسنسيطر على هدوئنا داخل الملعب، حتى نصل إلى الهدف المرجو واحدة واحدة”.

واختتم تراوري تصريحاته بالقول “المباريات الكبيرة تفصلها تفاصيل دقيقة، قد تنهيها كرة ثابتة أو ركلة ركنية، وكرة شمال إفريقيا مُميزة في تلك النقاط”.