الهاجري : السد قادر على تخطي عقبة مونتيري في مونديال الأندية

أكد سالم الهاجري نجم فريق السد القطري لكرة القدم أن لديه الثقة بقدرة الفريق على إجتياز عقبة فريق مونتيري المكسيكي والتأهل للدور قبل النهائي بمونديال الأندية مشيراً إلى أن الفريق ولاعبيه يستفيدون للغاية من خوض البطولة الحالية ومواجهة هذه الفرق القوية.

ويلتقي السد فريق مونتيري المكسيكي غداً السبت في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حالياً في قطر.

وقال الهاجري في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد : “مباراة الغد في غاية الأهمية. نستمتع بالمشاركة في البطولة الحالية. الفريق المكسيكي منظم ومحترم ، ونسعة لبذل كل ما بوسعنا لتشريف نادينا ودولتنا”.

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وأضاف : “أثق بأن لدينا القدرة على الذهاب بعيداً في البطولة الحالية. الفوز بالمركز الثالث في 2011 يمنحنا دافعاً قوياً على تقديم نسخة أفضل الآن”.

وأشار : “أعتقد أنها فرصة لكُل لاعب والجميع يتمناها ليصنع أسماً لنفسه من خلال خوض بطولات كبيرة متتالية مثل دوري أبطال آسيا وكأس الخليج والمونديال الحالي. وكل لاعب يحاول أن يصنع اسما لنفسه بالتأكيد من خلال هذه المباريات والبطولات الكبيرة”.

وأكد الهاجري : “مدربنا تشافي كان لاعبا أسطورة ويمنحنا الخبرة ونحاول الإستفادة من فرصة تواجده معنا. وغذاً سنحت له الفرصة للعمل مع برشلونة مستقبلاً ، سنفتقده بالتأكيد”.