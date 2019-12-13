مدرب مونتيري المكسيكي يحلم بالتأهل لنهائي مونديال الأندية

يرى الأرجنتيني الجنسية صاحب الأصول اللبنانية أنطونيو محمد المدير الفني لمونتيري المكسيكي أن هدفه هو التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في قطر.

جاءت تصريحات المدير الفني قبل مباراة مونتيري أمام السد القطري غدًا السبت في الدور الثاني للبطولة العالمية.

وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، قال أنطونيو محمد “نجحنا في إعادة بناء الفريق بشكل مثالي، ومع إحترامي لجميع الخصوم طموحنا هو الوصول إلى النهائي العالمي”.

وأضاف “لن نفرط في فرصة التأهل للنهائي، فنحن نمتلك تركيزًا كبيرًا في العرس العالمي”.

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وأوضح “لدينا فريقًا قويًا يمتلك لاعبين من العديد من منتخبات القارة اللاتينية المختلفة، وهو بالطبع ما سيضيف لنا قوة خاصة”.

وتابع المدير الفني لمونتيري تصريحاته بالقول “بالتأكيد أنني نجحت في مشاهدة مباراة السد القطري الأولى في البطولة العالمية، وعرفنا من خلاله التعرف على نقاط القوة والضعف في صفوفه للعب عليها”.

وأشار “أنا جاهز للتحدي، ونحلم بالوصول إلى النهائي وأعتقد إنه في متناولنا، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في لقاء الغد”.

وإختتم أنطونيو محمد تصريحاته بالقول “لدينا حماس كبير في الوصول إلى نهائي البطولة، ولا توجد علينا ضغوطات من أجل النجاح”.