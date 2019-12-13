مدرب الزمالك: تركيزنا في مواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري

أكد سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك أن تركيز اللاعبين منصب في الوقت الحالي على مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الإثنين المقبل في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وقال الشيشيني في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن الزمالك خاض مباراة ودية أمام فريق الشباب بالنادي اليوم، من أجل الأطمئنان على مجموعة اللاعبين التي شاركت في مباراة بيراميدز أمس، والتي انتهت بفوز الفريق 2 / صفر.

وأضاف:” لدينا مقعد وحيد للأستبدال في فترة الإنتقالات الشتوية لذا فان تركيزنا علي متابعة قطاع الناشئين من أجل الأستعانة ببعض العناصر التي يحتاجها الفريق”.

وأوضح الشيشيني: “الفريق قدم مباراة جيدة أمام بيراميدز لكننا أغلقنا هذه الصفحة تماماً، كُل تركيزنا الآن في مواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، نحن نلعب على الفوز فقط في كُل المواجهات التي نخوضها بغض النظر عن اسم المنافس أو الظروف المحيطة بالمواجهة، لا ننظر إلى أي شيء خلال الفترة المقبلة سوى الفوز”.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة بعد فوزه على بيراميدز 2 / صفر، فيما يحتل الأخير المركز الخامس برصيد 12 نقطة.