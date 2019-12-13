كرونسلاف: النصر متحمس لمواجهة الشارقة في الدوري الإماراتي

أبدى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب فريق النصر، تحمسه لمواجهة الشارقة بعد غد الأحد في المرحلة التاسعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الجمعة:”متحمس لمواجهة الشارقة، لأن مواجهة الفرق الكبيرة لها طابع خاص، والجميع يترقبونها بشغف، خاصة اللاعبين”.

وأضاف: ” الشارقة فريق كبير ومنظم، لديه مدرب رائع ولاعبين مميزين، وفي الموسم الماضي قدم نتائج قوية وأستطاع الفوز ببطولة الدوري، وهذا الموسم يظهر بنفس المستوى القوي وهذا من الصعب حدوثه في كرة القدم، لكننا نسعى إلى تقديم مباراة قوية وأن نخرج منها بنتيجة إيجابية، خاصة بعدما لعبنا مباراة قوية أمام العين، وتمكنا من العودة وتحقيق التعادل في اللقاء بعد التأخر بهدفين، والأجواء الآن إيجابية جداً والمعنويات مرتفعة في الفريق، والجميع في انتظار المباراة المقبلة “.

وتابع يورتشيتش:” هناك أربع أو خمس فرق قوية تنافس بشراسة على المراكز المتقدمة في صدارة الدوري، وجميع هذه الفرق تقدم مستويات قوية وتبذل كل ما في وسعها من أجل الإستمرار في تحقيق الإنتصارات والحصول على مركز متقدم في جدول الترتيب،أعلم أن فريق النصر من الفرق الكبيرة التي تسعى إلى المقدمة دائماً، والآن لدينا مجموعة لاعبين رائعين يبذلون قصارى جهدهم ويعملون بأنضباط وجدية”.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 14 نقطة ، فيما يتصدر الشارقة جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة.