رياضة | هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع محمود عبد المنعم "كهربا" قادمًا من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتعاقد مسئولو القلعة الحمراء مع "كهربا" بعد فسخ اللاعب عقده مع ديسبورتيفو افيس البرتغالي وسداد قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدرة بـ 400 ألف دولار، وسوف يحصل اللاعب علي 9 مليون جنيه سنويًا مع الأهلي.

ومنذ الإعلان عن صفقة محمود كهربا ويتساءل جمهور الأهلي عن موقف النادي من التعاقد مع اللاعب بعد فسخ تعاقده مع الزمالك في وقت سابق، ثم رحيله لنادي ديسبورتيفو أفيس، وتقديم إدارة القلعة البيضاء شكوي ضده للاتحاد الدولي "فيفا"، وهل سيتعرض الأهلي لعقوبات حال جاء قرار الفيفا لصالح الزمالك.

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القيعي يوضح موقف الأهلي في أزمة كهربا مع الزمالك:

وفي هذا الشأن أعاد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تصريحات سابقة للمهندس عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة النادى الأهلى للتعاقدات خلال ظهوره على قناة النادي، وضح خلالها موقف النادي الأهلي من أزمة "كهربا" مع الزمالك.

وأكد عدلى القيعى في تصريحاته السابق إن الأهلى ليس طرفا فى أزمة كهربا مع الزمالك، ليتم الزج به فى قضية تنظر أمام المحكمة الرياضية، ولم يصدر فيها أى أحكام ملزمة لأى أطراف.

وكان نادي الزمالك أعلن اليوم تمسكه بشكواه ضد كهربا وطلب الحصول على تعويض مالي 5 مليون يورو بعد انتقال اللاعب للنادي الأهلي بشكل رسمي، مستندًا لعدم قانونية فسخ اللاعب عقده مع القلعة البيضاء.