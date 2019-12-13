رياضة | حصاد الجولة الثانية بالقسم الرابع في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الجولة الثانية بالقسم الرابع في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات الجولة الثانية بالقسم الرابع بمنطقة الدقهلية عن فوز فريق مركز شباب المعصرة على حساب نظيره فريق بطرة بهدفين مقابل هدف فيما تعادل شباب السنبلاوين وميت غمر بهدف لمثله.

وحقق شباب بلقاس فوزا هاما خارج أرضه أمام الستامونى بهدف دون مقابل فيما تمكن مركز شباب ميت غمر من الفوز على إتحاد السنبلاوين بهدف وبذات النتيجة تغلب شباب أجا على ضيفه طلخا.

وفى المجموعة الثانية حقق كفرالأطرش فوزا عريضا على الشال والمنشية بنتيجة ٧-٥ فيما حقق شباب الخياريه فوزا الثانى على التوالى على حساب سماد طلخا بهدفين دون مقابل.

وعاد شباب الجمالية بفوز غالى من ملعب القباب الصغرى بهدفين نظيفين وتمكن شها من تحقيق الفوز أمام جزيرة القباب بهدف وتغلب ميت سلسيل على ضيفه عزب أشمون بهدفين نظيفين.

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ترتيب المجموعة الأولى

١-شباب بلقاس ٦ نقاط

٢-شباب ميت غمر ٦ نقاط

٢-ميت غمر ٤ نقاط

٣-شباب ميت غمر ٣ نقاط

٤-بطرة ٣ نقاط

٥-المعصرة ٣ نقاط

٦-شباب أجا ٣ نقاط

٧-شباب السنبلاوين نقطتين

٨-إتحاد السنبلاوين نقطة وحيدة

٩-شاوة بدون نقاط

١٠-طلخا بدون نقاط

١١-الستامونى بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

١-الخياريه ٦ نقاط

٢- ميت سلسيل ٦ نقاط

٣-الجمالية ٤ نقاط

٤-منية النصر ٣ نقاط

٥-عزب أشمون ٣ نقاط

٦-كفر الأطرش ٣ نقاط

٧-الشال والمنشية نقطة وحيدة

٨-شباب القباب بدون نقاط

٩-سماد طلخا بدون نقاط

١٠-جزيرة القباب بدون نقاط

١١-شاوة بدون نقاط