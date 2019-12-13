رياضة | جلسات تحفيزية للاعبي مياه البحيرة للفوز على كفربولين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسات تحفيزية للاعبي مياه البحيرة للفوز على كفربولين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لنادي مياه البحيرة جلسة خاصة مع لاعبى الفريق الأول طالبهم بالتركيز و تقديم الأداء الرجولي أمام كفربولين ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر بدوري القسم الثالث.

وطلب محمدصديق نائب الرئيس والمشرف العام علي الكرة من جميع اللاعبين التركيز فقط فيما هو قادم من أجل الوصول إلي قمة المجموعة وذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد والإصرار للوصول إليه.

وأكد المشرف العام أنه لامجال الاستهانة بأي خصم ، مضيفاً أن جميع المباريات المقبلة من عمر المسابقة تعد مباريات كئوس وليس هناك فريق قوى وأخر ضعيف والعبرة بالأداء الرجولى فى الملعب طوال الـ90 دقيقة.

ووعد جميع اللاعبين بمواصلة الانتصارات خلال مباراة كفربولين مع عدم التفريط في أي نقاط مرة أخري ببطولة الدوي من أجل حسم بطاقة التأهل مبكرا إلي الدوري الممتاز (ب).

وحرص الجهاز المعاون، الذى يضم محمدعزوز وياسر منصور ، وسعيدالجويلي مدرب حراس المرمي على التركيز مع جميع اللاعبين خلال التدريبات على زيادة الكثافة الهجومية للفريق مع تأمين الخطوط الدفاعية أيضا والتدريب علي الضربات الحرة المباشرة

وفي ذات السياق دخل فريق مياه البحيرة معسكرا مغلقا بدمنهور استعدادا لمواجهة كفربولين عصر السبت بملعب شركة مياه البحيرة ضمن منافسات دوري القسم الثالث

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1-سبورتنج 20 نقطة

2-بدر20 نقطة

3-الترام 19 نقطة

4-اسكندرية للبتروك 19نقطة

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5-مياه البحيرة17نقطة

6-ايتاي البارود15نقطة

7-مركزشباب كوم حمادة15نقطة

8-كفربولين 14نقطة

9-نهضةالعامرية 13نقطة

10-نادي رشيد12نقطة

11-حوش عيسي12نقطة

12-القباري 11نقطة

13-العبور 11نقطة

14-غزل كفر الدوار10نقاط

15-المعمورة 9نقاط

16-نادي كوم حمادة 9نقاط