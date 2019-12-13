رياضة | محمد يوسف يحفز لاعبي الفيوم قبل موقعة بترول أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف يحفز لاعبي الفيوم قبل موقعة بترول أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الكروى الاول بنادى الفيوم استعدادته المكثفة لمواجهة بترول اسيوط بالجولة التاسعة والمقرر أقامتها الاحد القادم بملعب منتجع الاسيوطى سبورت في القسم الثاني. .

وحرص محمد يوسف المدير الفني للفريق للنادي الفيوي على الاجتماع بلاعبيه قبل التدريب الختامي للقاء فريق بترول أسيوط، في جلسة مطولة باللاعبين تحدث خلالها عن تقييم الفترة الماضية والاستعداد للقاء بترول أسيوط.

وأكد المدير الفنى للفيوم خلال اجتماعه باللاعبين عن عدم رضاه عن النتائج الفترة الحالية، وأنه لا بديل عن بذل الجهد والعناء أكثر من أجل المحاربة والمقاتلة على النتائج الإيجابية، خاصة وأن الفيوم يقبع في مركز لا يليق به كناد كبير، أو لاعبين كبار أو جهاز فني لديه طموحات.

Advertisements

وأضاف قائلا : مباراة بترول أسيوط لابد أن تترجم الإصرار الذي سوف يبذل من جانب اللاعبين، والثلاث نقاط لا بديل عنهم، فالمباراة على ملعبنا ولابد أن نحافظ على نقاطها، كما أن الأداء أيضًا سيكون محل تقدير، ، وأن الجهاز الفني والإدارة لن ترضى إلا بالقتال والعناء من أجل النادي والفريق.

وأختتم المدير الفنى للفيوم حديثه للاعبين مؤكدا على أن ادارة النادى لديها ثقة كبرى في اللاعبين والجهاز الفني، وتدعم بكل وسائل الدعم، لكن يتبقى الإصرار من جانب اللاعبين على الفوز في المباريات حتى يخرج النادي من المأزق الواقع فيه.

ويحتل الفيوم المركز العاشر برصيد 7 نقاط وخسر مواجهته الماضية أمام بنى سويف الرياضى بهدف نظيف ويواجه بترول اسيوط بالجولة القادمة .