رياضة | حصاد مباريات الجولة الثانية بالقسم الرابع في بنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد مباريات الجولة الثانية بالقسم الرابع في بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت منافسات الأسبوع الثانى بدورى القسم الرابع بمنطقة بنى سويف لكرة القدم بمشاركة ثمانى فرق وهى باروط وسمسطا وبوش والشبان المسلمين ومركز شباب الواسطى ومعلمين الواسطى ومركز شباب الفشن . ونجح مركز شباب باروط فى تحقيق فوز هام على على نادى سمسطا الرياضى بنتيجة 2/3 بمباراة نارية خاصة فى ظل خسارة باروط بالجولة الماضية أمام اهناسيا الرياضى بهدفين نظيفين . فيما نجح مركز شباب الفشن فى تحقيق فوز بنتيجة 1/6 على ضيفه مركز شباب بوش تفوق بها ابناء محمد امام المدير الفنى الفشن على أبناء أكرم جابر المدير الفنى لبوش الرياضى .a فيما تعادل الشبان المسلمين أمام معلمين الواسطى سلبيا ولم ينجح الشبان المسلمين فى تحقيق فوز ثانى بالبطولة رغم البديلة القوية بالمباراة الماضية وتحقيق الفريق فوز برباعية أمام مركز شباب الواسطى بالجولة الماضية . وتعادل اهناسيا الرياضى سلبيا أمام مركز شباب الواسطى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان . ترتيب المجموعة الثانية 1- الشبان المسلمين 4 نقاط Advertisements 2 - معلمين الواسطى 4 نقاط 3- اهناسيا المدينة 4 نقاط 4- سمسطا 3 نقاط 5 - مركز شباب الفشن 3 نقاط 6- مركز شباب باروط 3 نقاط 7- مركز شباب الواسطى نقطة 8- مركز شباب بوش صفر

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