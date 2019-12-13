رياضة | مدرجات ملاعب الصعيد.. جماهير بنى سويف " حزينة " ودعوات للمحافظ ومدير الأمن للسماح بالتشجيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرجات ملاعب الصعيد.. جماهير بنى سويف " حزينة " ودعوات للمحافظ ومدير الأمن للسماح بالتشجيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمثل جماهير الأندية الشعبية الركيزة الأساسية فى نجاح فرقها الكروية ورغم التصريحات العديدة للمسوؤلين بعود الجماهير للمدرجات ، الا أن القسم الثانى خاصة بصعيد مصر يشهد حالة من التناقض الكبري فى الملف وبات الأمر يمثل لغزا كبيرا .

على مدار ثمانى جولات بمباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى وما بين شد وجذب شهدتها ملاعب استادات المحافظات أبرزت تلك الجولات مطالبات عديدة من جماهير ومسوؤلى الأندية بضرورة السماح بالتواجد الجماهير .

بنى سويف الرياضى

تسود حالة من الحزن والغضب أروقة جماهير بنى سويف خاصة فى ظل عدم السماح للجماهير بالحضور لتشجيع الفريق السويفى بمباراة بنى سويف أمام الفيوم وهو المشهد المتكرر لأكثر من مباراة ماضية ، رغم السماح فى بعض المباريات بتواجد اعداد قليلة جماهيرية بملعب استاد بنى سويف إلا أن ضرورة التنسيق الكامل بين إدارة بنى سويف والجهات المعنية بات مطلبا هاما خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل نقل إدارة استاد بنى سويف من مديرية الشباب والرياضة الى شركة استادات .

فيما قال المهندس محمد الواضح ، المشرف على الكرة ببنى سويف : لدينا العديد من صور الملاعب التى لعبنا بها هذا الموسم وهى توضح الفارق الكبير فى شكل وإعداد الجماهير الموجودة وتدعم فرقها بكل قوة وفى المقابل لدينا صور محزنة لمدرجات إستاد بنى سويف الخالية و الجماهير المحترمه تقف فى الشارع و محرومه من دخول المدرجات وتتعامل معامله المتسولين .

وأختتم بقوله : الصور بتوضح الفرق بين أنديه تحصل على كل الدعم من كل قيادات و مسؤولين المحافظات التى تنتمى اليها لإنجاحها و و بين نادى بيتحارب و يتعمد إفشاله عن طريق حرمانه من اهم عناصر النجاح وهى الجمهور .

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وأبدى العديد من جماهير بنى سويف دعوتهم لمحافظ بنى سويف واللواء مدير أمن بنى سويف بضرورة الاستجابة لمطلبهم خاصة فى ظل حرصهم على التشجيع المثالى للفريق السويفى المنافس للصعود للدورى الممتاز .

ورغم إقامة مباريات الفيوم الرياضى على ملعب منتجع الاسيوطى سبورت نظرا للإصلاحات التى يتم تنفيذها بملعب استاد الفيوم الا أن الأمر بات مكررا خاصة فى ظل عدم السماح للجماهير الفيوم بالتواجد لتشجيع الفريق بحسب تأكيدات مسوؤلى النادى .

وقال الدكتور طارق السواح ، عضو إدارة الفيوم : النادي يبحث لعب مبارياته الفترة المقبلة على ملعب استاد الفيوم، ويسعى جاهدا في هذا الصدد خاصة وأن الفريق الكروي يواجه مضايقات أمنية خلال خوض مبارياته على ملعب الأسيوطي سبورت.

وأوضح السواح، أن الأمن يمنع كل من يريد الذهاب لمؤازرة الفريق في مبارياته على ملعب الأسيوطي، رغم أنه من المفترض ملعب الفيوم، مشيرا إلى أن غالبية الفرق في دوري القسم الثاني تخوض مبارياتها بحضور جماهيري.

واختتم عضو الإدارة : سنخاطب استاد الفيوم ومديرية الأمن، من أجل العودة سريعا للعب على ملعب استاد الفيوم.

فيما تبدو أزمة الحضور الجماهيري أقل حدة عن الموسم الماضى للورقة نادى المنيا الرياضى والذى يلعب مبارياته بملعب ستاد جامعة المنيا .

فيما تشد ملاعب أندية البنك الأهلى والإعلاميين وطهطا وسوهاج والالمونيوم وشبان قنا وديروط تواجدا جماهيريا كبيرا بمدرجات الملاعب وهو الأمر الذى يثير حفيظة الأندية الأخرى وعدم قيام اتحاد الكرة المصري بتحديد الإعداد المقررة قانونا للحضور وترك الأمر لكل محافظة على حدة .