رياضة | نتائج وترتيب الجولة الأولى لدوري القسم الرابع بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج وترتيب الجولة الأولى لدوري القسم الرابع بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت الجمعة، منافسات الجولة الأولى لدوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، الذي تشارك به 5 فرق، تتنافس على خطف تذكرة الصعود لدوري القسم الثالث.

بدأت المنافسات ساخنة منذ البداية، إذ حقق فريق نادي السكر التعادل السلبي خارج ملعبه أمام فريق نادي العمال بقنا، في أول ظهور له بدوري القسم الرابع، بعد غياب لمدة 5 سنوات، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب نادي قنا.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق مركز شباب نجع حمادي الفوز على نظيره فريق مركز شباب دشنا، بهدف دون رد، أحرزه نجم اللقاء أحمد حمدي الشهير بـ"كاكا"، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب الأخير، ليتصدر فريق نجع حمادي جدول المسابقة، بعد تعادل العمال والسكر.

فيما جاء فريق نادي الشعب بقوص خارج منافسات الجولة الأولى للراحة "باي" والذي يواجه الجولة المقبلة فريق نادي السكر بقوص، بملعب الأخير.

ويواجه فريق العمال بقنا نظيره فريق مركز شباب نجع حمادي، بملعب الأخير، بينما يأتي فريق مركز شباب دشنا خارج منافسات الجولة الثانية "باي".

القسم الرابع

ويشارك في دوري القسم الرابع بقنا 5 فرق، بعد انسحاب فريق نادي العمال بفرشوط، قبل إجراء قرعة البطولة وبعد إرسالهم القائمة الأولى للاعبين.

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وجاء ترتيب جدول مسابقة دوري القسم الرابع عقب ختام مباريات الجولة الأولى كالآتي:

المركز الأول فريق مركز شباب نجع حمادي برصيد: 3 نقاط.

المركز الثاني فريق نادي السكر بقوص برصيد: نقطة واحدة.

المركز الثالث فريق نادي العمال بقنا برصيد: نقطة واحدة.

المركز الرابع فريق نادي الشعب بقوص: دون رصيد من النقاط.

المركز الخامس فريق مركز دشنا: دون رصيد من النقاط.