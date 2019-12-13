رياضة | خاص- الزمالك: زيزو وعلاء جاهزين لمباراة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- الزمالك: زيزو وعلاء جاهزين لمباراة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك عن جاهزية كل من أحمد زيزو ومحمود علاء للمشاركة في مباراة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

وأصيب علاء في اللقاء وأكمل اللقاء بجرح في حاجبه، في الوقت الذي خرج زيزو مصابًا بين شوطي اللقاء.

وتغلب الزمالك على بيراميدز بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات خاصة "محمود علاء بخير وسيشارك في مران الغد بشكل طبيعي والجرح ليس خطيرًا".