رياضة | نيمار يطعن برشلونة بخنجر مسموم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يطعن برشلونة بخنجر مسموم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد المهاجم البرازيلي نيمار جونيور، المحترف حالياً بصفوف باريس سان جيرمان، لمقاضاة ناديه السابق برشلونة، الذي يطالبه بدفع 3.5 مليون يورو عن قضائه آخر شهر بصفوفه قبل الرحيل في 2017 لنادي العاصمة الفرنسية.



ويتهم نيمار نادي برشلونة بـ"سوء النية" لعدم دفعه جزء من راتبه وبـ"القيام بأعمال انتقامية" بسبب رحيله رغماً عن إدارة النادي الكاتالوني عبر اللجوء للشرط الجزائي، وفقاً لما نشرته الخميس، صحيفة موندو ديبورتيفو.