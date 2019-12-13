شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب استبداله.. لاعب يعتدي على مدربه بدوري الدرجة الثالثة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، بمنطقة المنيا لكرة القدم، مشاجرات واشتباكات بالأيدي بين لاعبين ومديرين فنيين، مما دفع الحكام لتوقف المباراة عدة مرات.

حيث شهدت مباراة نادي مغاغة وشباب العدوة التي جمعت الفريقين بملعب مركز شباب مغاغة، مشاجرة واشتباكات بالأيدي بين حجاج فولي، المدير الفني لنادي مغاغة، واللاعب بكر سمرة، لاعب الفريق، في أعقاب قيام الأول باستبدال اللاعب بآخر مما أدى إلى توقف المباراة لأكثر من 4 دقائق لتهدئة الأجواء.

كما شهدت المباراة مشادات بين الأجهزة الفنية الذين طلبوا تدخل المراقب كابتن محمد عبدالكافي، وكتابة هذه الأحداث بتقرير اللقاء، وعقب المباراة التي انتهت بتعادل الفريق 1-1، نشبت مشاجرة بين لاعبي الفريقين مما أدى إلى تدخل الأجهزة الأمنية.

مشاجرات واشتباكات بالأيدي بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم بالمنيا

مشاجرات واشتباكات بالأيدي بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم بالمنيا

مشاجرات واشتباكات بالأيدي بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم بالمنيا

مشاجرات واشتباكات بالأيدي بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم بالمنيا