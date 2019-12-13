شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة هذا الموسم.. يورجن كلوب مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، على جائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» للمرة الثالثة هذا الموسم بعدما قاد الفريق للفوز بكل المباريات خلال شهر نوفمبر. Advertisements وحافظ ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على فرق أستون فيلا ومانشستر سيتي وكريستال بالاس وبرايتون. وتوج كلوب بالجائزة على حساب منافسيه هذا الشهر، وهم نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون، وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، وكريس ويلدر مدرب شيفيلد يونايتد. كان يورجن كلوب قد فاز بهذه الجائزة أيضا عن شهري أغسطس وسبتمبر هذا الموسم، وللمرة السادسة منذ تعيينه مدرباً للريدز عام 2015.

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