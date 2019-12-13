فالفيردي يفوز بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

توج الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة لاعب شهر نوفمبر الماضي، داخل صفوف الفريق الملكي.

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وحصل فالفيردي على الجائزة من "ماهو" أحد رعاة ريال مدريد، قبل تدريبات الفريق صباح اليوم.

وشارك صاحب الـ 21 عاماً، في خمس مباريات خلال شهر نوفمبر مع ريال مدريد، تمكن من إحراز هدفين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، وبفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.