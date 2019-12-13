شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميًا.. ميلنر يجدد تعاقدة مع ليفربول حتى عام 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019 أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابة الرسمي، عن تجدد عقد لاعب الفريق جيمس ميلنر، حتى عام 2022.

Advertisements وجاء سبب تجديد عقد هو المستوى الجيد الذي يقدمه مع الريدز خلال الفترة السابقة. وكان عقد الدولي الإنجليزي، سينتهي في نهاية الصيف المقبل، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ليدز يونايتد، لكن الريدز جدد للاعب. ويحتل ليفربول صدارة الدولي الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي أقرب منافسية.

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