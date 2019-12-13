مفاجآت بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

قام المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي عن قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة ريال سويسيداد، ضمن مبارياتالجولة الـ السابعة عشر من الليجا الإسبانية.



وضمت القائمة عودة ثنائي الفريق المصاب، الإسباني نيلسون سيميدو وجوردي ألبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

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في حراسة المرمى:مارك أندريا تير شتيجن ، نيتو.

في خط الدفاع: نيلسون سيميدو ، جيرارد بيكيه ، كليموه لينجليه ، صامويل أومتيتي ، كلير توديبو ، سيرجي روبرتو ، جوردي ألبا.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس ـ أرتورو فيدال ـ فرينكي دي يونج ، كارليس ألينيا ، إيفان راكيتيتش.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي ، لويس سواريز ، أنطوان جريزمان ، أنسو فاتي ، كارليس بيريز.