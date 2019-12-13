شكرا لقرائتكم أوتشو يغيب عن لقاء المقاصة أمام الاتحاد السكندرى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل فريق المقاصة المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط في جدول الترتيب، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الـ 3 برصيد 14 نقطة، ويحتاج فريق المقاصة للفوز في مباراة الاثنين المقبل للخروج من النفق المظلم الذي يتواجد فيه الفريق، حيث خاض الفريق الفيومي 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في مباراة وخسر 4 مباريات وهو معدل ضعيف بالنسبة لفريق المقاصة.
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