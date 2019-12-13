شكرا لقرائتكم أوتشو يغيب عن لقاء المقاصة أمام الاتحاد السكندرى فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب الاوغندي خالد اوتشو لاعب مصر للمقاصة عن مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري والمقرر لها الاثنين المقبل ضمن مباريات الججولة الـ 8 للدوري المصري. وحصل اوتشو علي الإنذار الثالث امام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع السابع وانتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين نظيفين. ويحتل فريق المقاصة المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط في جدول الترتيب، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الـ 3 برصيد 14 نقطة، ويحتاج فريق المقاصة للفوز في مباراة الاثنين المقبل للخروج من النفق المظلم الذي يتواجد فيه الفريق، حيث خاض الفريق الفيومي 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين فقط وتعادل في مباراة وخسر 4 مباريات وهو معدل ضعيف بالنسبة لفريق المقاصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوتشو يغيب عن لقاء المقاصة أمام الاتحاد السكندرى فى الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.