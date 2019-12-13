شكرا لقرائتكم نائب رئيس النادي المصري: لم نتلق خطابا رسميا من الزمالك لضم كريم العراقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي أن النادي لم يتلقي أي مخاطبات رسمية من نادي الزمالك للتعاقد مع كريم العراقي ظهير أيمن الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

تابع محمد الخولي لـ " الخليج 365 " كريم العراقي من العناصر الأساسية فى تشكيلة المصري البورسعيدي ، و كل ما يتردد عن طلب الزمالك للتعاقد معه غير صحيح لم نتلقي مخاطبات أو اتصالات شفوية .

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ترددت أنباء قوية عن دخول الزمالك فى مفاوضات لشراء كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى،بعد إنقطاع حمدى النقاز عن تدريبات الزمالك فى الفترة الأخيرة وتقدم النادى الأبيض بمذكرة رسمية ضده فى الاتحاد المصرى لكرة القدم عقب تأكيد اللاعب بقيامه بفسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك رغم عدم وصول خطاب رسمى إلى ناديه بهذا الشأن حتى الآن.

أضاف نائب رئيس النادي فى حالة وصول عرض رسميى من الزمالك لشراء كريم العراقي سنبحث الأمر فى مجلس الإدارة و مع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال مؤكداً أن الفريق يرغب فى الإحتفاظ بكامل قوامه خاصة أن المصري يسير بخطوات جيدة فى الكونفدرالية الأفريقية إلي جانب المنافسة على مراكز متقدمة فى الدوري المصري و كأس مصر.