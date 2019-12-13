شكرا لقرائتكم سلة سيدات فيروفيارو الموزمبيقي يفزن على سموحة ببطولة إفريقيا للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتمكن الفريق الموزمبيقي من تقديم مستوى مميز في المباراة منذ بدايتها بعدما تقدم في الربع الأول من اللقاء بنتيجة 35 مقابل 14 لفريق سبورتنج المضيف.
وفي الربع الثاني من اللقاء واصل فريق فيروفيارو تقديم عرضه المميز في المباراة بعدما تمكن من توسيع الفارق بنتيجة 49/24.
وفشلت لاعبات سبورتنج من تقليص الفارق والعودة للقاء في شوط اللقاء الثالث الذي انتهى بتقدم فيروفيارو بنتيجة 73/47.
وفي الشوط الرابع تمكن الفريق الموزمبيقي من مواصلة التقدم لتنتهي المباراة بفوز كبير لفريق فيروفيارو على نظيره سبورتنج بنتيجة 86/70.
وبهذا الفوز يصل فيروفيارو إلى الدور النهائي من عمر بطولة إفريقيا، وينتظر الفائز من مباراة الأهلي وانتركلوب الأنجولي، فيما يخوض سبورتنج مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع الخاسر من نفس اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر سلة سيدات فيروفيارو الموزمبيقي يفزن على سموحة ببطولة إفريقيا للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.