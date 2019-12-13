شكرا لقرائتكم من مؤمن زكريا لـ كهربا "قبله" قميص الزمالك ثم الانتقال للاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن النادي الأهلي صباح اليوم انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى صفوفه بشكل رسمي لمدة 4 سنوات و نصف في صفقة انتقال حر، ويحصل الاعب على 9 ملايين جنيه سنويًا.

و على غرار مؤمن زكريا، كان كهربا يتفاعل مع جماهير نادي الزمالك و يقبل شعار النادي و القميص في بعص الاحيان في إشاره منه بأنه ينتمي للقلعه البيضاء و لن يعود للنادي الأهلي الذي تربى بين جدرانه في يوم من الأيام.

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و كان نفس الامر لمؤمن زكريا مع الزمالك في أخر مباراة له مع القلعة البيضاء امام العاب دمنهور عندما أحرز هدفاً، ليقبل فميص الأبيض اثناء احتفاله فقي إشارة منه بأنه سيستمر في القلعة البيضاء و لكن انتقل بعدها مباشرة للنادي الأهلي.

ويخطط مسؤولو الزمالك فى الحصول على أكبر قدر من التعويض خاصة بعدما تم تقديم شكوى ضد اللاعب ونادى أفيش البرتغالى الذى انضم له اللاعب عقب رحيله عن الزمالك قبل أن ينضم اليوم إلى الأهلى بشكل رسمى لمدة 4 مواسم ونصف بداية من الانتقالات القادمة فى شهر يناير المقبل.