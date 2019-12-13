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محمود كهربا بين نارين لاختيار رقم قميصه فى الأهلى

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جدة - عمرو شويل  

وعلم "الخليج 365" أن كهربا يرغب في ارتداء القميص رقم 12 لكن الأمر  لم يتم حسمه خاصة وأن أيمن اشرف يرتدي هذا الرقم في الأهلي.

 

وقال مصدر ان كهربا قد يرتدي القميص رقم 10 حال رحيل صالح جمعة في يناير المقبل،  وشدد المصدر علي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي سيحدد رقم قميص اللاعب سواء كان 12  أو 10 أو رقم آخر.

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كان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل .

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام ، ويأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ووقع كهربا علي لائحة الأهلي بعد التوقيع للنادي ظهر اليوم وعقد جلسة مع أمير توفيق ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي ابتداءًا من الغد.

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