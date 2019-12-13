شكرا لقرائتكم 20 لاعبًا بقائمة سموحة لخوض معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت القائمة تضم 20 لاعبًا :
في حراسة المرمى : الهانى سليمان، حسين تيمو
خط الدفاع: رجب نبيل، أحمد جمال، فارس مجاهد، أحمد فتوح، محمد الترهوني
خط الوسط: محمد نادي، ايدى إيمومو، أحمد حمص، يوسف ديوب، إسلام جمال، سلامه أحمد، ناصر ماهر، محمود حليمو، خالد محمد، شريف رضا
خط الهجوم: محمود فهمى، رونالد وانجا، أحمد حسن مكى.
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