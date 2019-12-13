شكرا لقرائتكم محمود وحيد يهنئ كهربا لإنضمامه لصفوف الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمود وحيد الظهير الأيسر لفريق الأهلي الوافد الجديد على القلعة الحمراء محمود عبد المنعم "كهربا " عقب أنتقالة إلى النادي الأهلى قائلا " ألف مبروك يا حبيبي " .

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ونشر وحيد صور له تجمعه مع كهربا في صفوف منتخب الشباب مواليد 93 والمنتخب الوطني الأول عبر حسابه على فيس بوك، وعلق " ألف مبروك يا حبيبي".

وكان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيس البرتغالي بالتراضي قبل أيام.