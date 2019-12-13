تعرف على شروط عبد الله السعيد المالية للانضمام للزمالك

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جدة - عمرو شويل كثف مسئولو الزمالك من مفاوضاتهم لضم عبد الله السعيد لاعب وسط بيراميدز نهاية الموسم الجاري، عقب انتهاء عقده مع ناديه، في ظل رغبة اللاعب في الانضمام للزمالك.
وعرض مسئولو الزمالك علي عبد الله السعيد الحصول علي 15 مليون جنيه في الموسم، إلا أن اللاعب تمسك بـ 20 مليون جنيه فى الموسم وان يكون التوقيع لمدة موسمين.
وكشف مصدر داخل الزمالك ان عبد الله السعيد طلب ان يكون الـ 20 مليون في الموسم صافية الضرائب ، وهو ما يدرسه مسئولو الزمالك في الوقت الراهن.
ويبحث مسئولو الزمالك عن حسم صفقة عبد الله السعيد لتكون صفقة جماهيرية ترد بها إدارة الزمالك على تعاقد الأهلي مع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق.
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