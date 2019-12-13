شكرا لقرائتكم ميدفيديف وفونيني طرفا نهائي كأس الدرعية للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضرب الروسي ميدفيديف المصنف خامساً على العالم موعداً مع الإيطالي فابيو فونيني المصنف الـ12 في نهائي كأس الدرعية للتنس، بعد فوزه على نظيره البلجيكي غوفان بمجموعتين نظيفتين (6-3) و(6-3) يوم الجمعة، وسيلقتي طرفا النهائي يوم السبت في ختام البطولة.

وكان الإيطالي فونيني نجح في الصعود إلى مواجهة تحديد البطل، بعد أن تغلب على نظيره الفرنسي غاييل مونفيلس بمجموعتين نظيفتين (6-4) و(6-4) وذلك في اليوم الثاني من منافسات البطولة يوم الجمعة والتي تختتم يوم السبت.

وكان فونيني المصنف 12 على العالم، قد تغلب في دور الثمانية خلال منافسات اليوم الأول على الأميركي جون إيسنر المصنف رقم 19، في وقت تأهل فيه الفرنسي غاييل مونفيلس المصنف العاشر على السويسري فافرينكا المصنف رقم 16.