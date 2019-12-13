شكرا لقرائتكم قبل مقابلة الترجي.. جوفينكو يغيب عن تدريب الهلال الختامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غاب الإيطالي سيبستيان جوفينكو، لاعب نادي الهلال، عن تدريبات فريقه الختامية، يوم الجمعة، وذلك قبل مواجهة الترجي التونسي.

ويلتقي الهلال بالترجي التونسي، يوم السبت، في أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال الهلال في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لم يشارك المحترف الإيطالي جوفينكو في مران يوم الجمعة، نظير تعرضه لنزلة معوية.

وأجرى الهلال مرانه الختامي والذي استمر لمدة ساعتين، طبق خلاله المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو عددا من الجمل الفنية والتكتيكية.