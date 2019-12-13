شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: لم نتلق عرضا رسميا من الزمالك لضم كريم العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى البورسعيدي، أن النادى لم يتلق أى مخاطبات رسمية من نادى الزمالك للتعاقد مع كريم العراقي ظهير أيمن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع محمد الخولى لـ"الخليج 365": "كريم العراقى من العناصر الأساسية فى تشكيلة المصرى البورسعيدى، وكل ما يتردد عن طلب الزمالك للتعاقد معه غير صحيح لم نتلق مخاطبات أو اتصالات شفوية".

ترددت أنباء قوية عن دخول الزمالك فى مفاوضات لشراء كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى، بعد انقطاع حمدى النقاز عن تدريبات الزمالك فى الفترة الأخيرة، وتقدم النادى الأبيض بمذكرة رسمية ضده فى الاتحاد المصرى لكرة القدم عقب تأكيد اللاعب بقيامه بفسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك، رغم عدم وصول خطاب رسمى إلى ناديه بهذا الشأن حتى الآن.

وأضاف نائب رئيس النادى فى حالة وصول عرض رسمى من الزمالك لشراء كريم العراقى سنبحث الأمر فى مجلس الإدارة ومع الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، مؤكدا أن الفريق يرغب فى الاحتفاظ بكامل قوامه، خاصة أن المصرى يسير بخطوات جيدة فى الكونفدرالية الأفريقية إلى جانب المنافسة على مراكز متقدمة فى الدورى المصرى وكأس مصر.