شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضم 20 لاعبا لقائمة سموحة استعدادا لمباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق غدًا السبت أستعدادا لخوض مباراة أسوان المقرر لها بعد غدٍ الأحد على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز . وجاءت القائمة تضم 20 لاعبًا : في حراسة المرمى : الهانى سليمان، حسين تيمو Advertisements خط الدفاع: رجب نبيل، أحمد جمال، فارس مجاهد، أحمد فتوح، محمد الترهوني خط الوسط: محمد نادي، ايدى إيمومو، أحمد حمص، يوسف ديوب، إسلام جمال، سلامه أحمد، ناصر ماهر، محمود حليمو، خالد محمد، شريف رضا خط الهجوم: محمود فهمى، رونالد وانجا، أحمد حسن مكى.

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