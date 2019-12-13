شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوصل لاتفاق مع لوزيرن السويسرى لضم ايليكى بتوصية من فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت إدارة النادى الأهلى لاتفاق مع نظيرتها فى لوزيرن السويسري بخصوص شراء النيجيرى ايليكى، فى الوقت الذى من المنتظر أن يطير مندوب أهلاوى لسويسرا لإنهاء الصفقة مع إدارة لوزيرن، والحصول على توقيع اللاعب.

ورفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي كل الحلول الوسطى في ملف تدعيم خط الهجوم، مشترطاً التعاقد مع النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري خلال الميركاتو الشتوي القادم، خاصة أنه يعرفه ويعلم قدراته جيدا منذ ان كان يشرف على تدريبه اثناء القيادة الفنية لفريق لوزيرن السويسرى.

ورفض فايلر عرض مهاجمين آخرين عليه مؤكدا أن ايليكى هو الخيار الأمثل لتدعيم خط هجوم الأهلى خلال الفترة المقبلة.