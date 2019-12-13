شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية| مفأجاة مدوية في تاريخ مواجهات الهلال السعودي ضد الترجي التونسي والان مع التفاصيل

الجمعة 13 ديسمبر 2019

ينتظر عشاق ومتابعو الكرة العربية بشغف كبير مواجهة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 21 ديسمبر.



موعد مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي والقنوات الناقلة

تُقام مباراة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا ونظيره الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في تمام الخامسة من مساء غدا السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 بتوقيت مكة المكرمة ، الرابعة بتوقيت القاهرة ، حيث يحتضن ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري الموقعة العربية العالمية .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي

ومن المقرر أن تنقل قناة Bein Sports HD1 حصريا مباراة الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية .

مواجهات الهلال السعودي ضد الترجي التونسي تشهد توفق أبناء رادس

مواجهة الغد بين الهلال السعودي وشقيقه الترجي التونسي في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية هي الخامسة في تاريخ مواجهات الفريقين ويستعرض موقع الخليج 365 لمتابعيه الكرام مباريات الفريقين السابقة التي شهدت تفوق أبناء رادس على الزعيم السعودي .

– التعادل السلبي يحسم أولى مواجهات الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في البطولة العربية

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كان اللقاء الأول الذي جمع بين الهلال السعودي والترجي التونسي في نوفمبر عام 1986، ضمن منافسات بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري وانتهت أحداث المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

– الهلال السعودي يسجل الفوز الأول في تاريخ لقاءات الفريقين

تجدد اللقاء بين الزعيم السعودي والترجي التونسي في ديسمبر عام 1995 وذلك في مباراة نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، والذي احتضنه ملعب "الملك فهد الدولي"، وحسم الهلال المباراة بهدف دون رد أحرزه يوسف الثنيان في الدقيقة 17 ليتوج الأزرق ببطولة الأندية العربية ويُسجل الفوز الأول في تاريخ مواجهات الشقيقين.

– الترجي يفوز على الهلال السعودي للمرة الأولى

جاءت ثالث المواجهات بين الهلال السعودي والترجي التونسي في الجولة الثالثة من بطولة النخبة العربية للأندية ، وانتصر الفريق التونسي بثنائية نظيفة في مايو 1996 وتوّج حينها باللقب.

– الترجي يؤكد تفوقه في آخر المواجهات

أكد الترجي التونسي توقفه على الهلال السعودي في آخر المواجهات بين الفريقين في يوليو 2017 الماضي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية، وأقيم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، وانتهى بثلاثية لشيخ الأندية التونسية مقابل هدفين للزعيم الآسيوي.

_ الهلال السعودي ضد الترجي التونسي في المحفل العالمي

يتجدد غدا السبت اللقاء بين زعيمي قارتي آسيا وأفريقيا في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية حيث تمكن الزعيم السعودي من حصد لقب القارة الصفراء بالفوز بدوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا ريد الياباني، الذي نجح في الفوز أمامه بثلاثية نظيفة بمجموع لقائي الذهاب والإياب ، بينما يشارك الترجي التونسي "الأكثر خبرة في المحفل العالمي" للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن نجح في حصد لقب القارة السمراء على حساب الوداد البيضاوي المغربي.