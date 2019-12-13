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شكرا لقرائتكم خبر عن «الكورة مش بس أجوال».. كتاب جديد لـ هشام أبوحديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صدر حديثا عن دار ماستر للنشر والتوزيع كتاب «الكورة مش بس أجوال»، للزميل الصحفي هشام أبوحديد، الناقد الرياضي بجريدة «المصري اليوم»، عضو المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين.
ومن المقرر عرض الكتاب وإقامة حفل التوقيع خلال المعرض الدولي للكتاب المقرر انطلاقه 22 يناير المقبل، وذلك بحضور كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة.
ويضم الكتاب مجموعة مميزة من الحوارات التي أجراها الكاتب مع العديد من الشخصيات الرياضية، والذي تسبب نشرها وقتها في خلق حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي وجماهير الكرة، خصوصا أن الحوارات تطرقت إلى ما أبعد من الكرة مع كل شخصية، كما يروي الكاتب كواليس كل حوار وردود الأفعال التي خلقها بعد النشر.
ويضم الكتاب حوارات أبرزها مع الراحل عادل هيكل وجمال عبدالحميد ومحمد صلاح وخالد بيبو وأحمد فتحي وعبدالستار صبري وطارق يحيى وأحمد حسن وزكى عبدالفتاح والعديد من نجوم الرياضة.
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