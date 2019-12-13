شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريباته اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة مضيفه نادى مصر «إف سي مصر» باستاد الكلية الحربية، المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز.

كان الإسماعيلي قد حقق أمس، الخميس، فوزًا هامًا على نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين أحرزهما محمد الشامي ومحمد هاشم.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة المقاصة تدريبات استشفائية واشتملت على الجري حول الملعب ثم تدريبات إطالات وفك العضلات لتجنب تعرضهم للإرهاق في ظل ضيق الوقت بين اللقاءات.

بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية قوية أعقبتها تدريبات خططية أبرزها التسليم والتسلم وكيفية التحرك من أجل خلق فرص حقيقية، وسط حرص من أعضاء الجهاز الفني على منح اللاعبين تعليمات صارمة بضرورة سرعة التصرف بالكرة بشكل سريع حال التعرض لضغط من المنافس.

واختتم المران بتقسيمة في وسط الملعب تم خلالها تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية كما قام أعضاء الجهاز بإيقافها من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية.

كان المران قد شهد عودة إبراهيم أبواليزيد وأسامة إبراهيم للتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما.