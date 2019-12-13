شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيل الرسمي لمباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019 يستضيف بعد قليل نادي النصر، فريق التعاون على أرضة ملعب الأمير فيصل بن فهد، في الجولة 11 من الدوري السعودي.

وأعلن روي بيتوريا المدير الفني لفريق النصر عن تشكيل فريقه للمباراة، وجاء كما يلي براد جونز سلطان الغنام - مايكون - مادو - عوض خميس مختار علي - بيتروس - آدم عبدالفتاح Advertisements جوليانو - نور الدين أمرابط - أحمد موسى. فيما جاء تشكيل التعاون كما يلي. كاسيو أحمد عسيري - ريكاردو ماتشادو - طلال عبسي - مدالله العليان ساندرو مانويل - سيدريك أميسي - نيلدور بترولينا هيلدون راموس - عبدالمجيد السواط - ليندر توامبا.

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