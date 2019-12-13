اتحاد «كات» في اختبار الفيصلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستضيف الاتحاد صاحب المركز الـ12 برصيد 12 نقطة اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة نظيره الفيصلي الذي يملك 17 نقطة في المركز السادس، وذلك في ختام لقاءات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويأمل الاتحاد بقيادة مديره الفني الجديد، الهولندي تين كات في بداية جديدة تحدث نقلة في الفريق الذي يحتل مركز متأخرا برصيد ضعيف من النقاط لا يشبه فريقا يمثل واحدا من أهم فرق الدوري وأكثرها جاذبية ومتابعة.

ويدرك تين كات أن أي نتيجة غير الفوز قد لا تضعه في الخانة التي يتمناها وسط جماهير الفريق، لذلك سيسعى إلى بداية يصطاد بها أكثر من هدف، أبرزها تحسين مركز الفريق وتحفيزه للقادم وكسب ود الجمهور والإدارة، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام الفيصلي صاحب المستويات المميزة، حيث يطمح هو الآخر للعودة بكامل نقاط المباراة، والمنافسة على مراكز المقدمة في ظل غياب الهلال والأهلي عن الجولة.

وفي المباراة الثانية يستضيف ضمك صاحب المركز الـ16 الأخير، برصيد 4 نقاط، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة نظيره الفيحاء الذي يملك 13 نقطة في المركز الـ11.