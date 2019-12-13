معسكر أبوظبي يحدد احتياجات الأهلي الشتوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز آل حسين - جدة

استغل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، السويسري كريستيان جروس، معسكر أبوظبي الذي اختتم أمس الأول بعد أن استمر نحو 6 أيام، في إعداد تقرير مفصل يتضمن تحديد احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث رفع التقرير الشامل إلى المدير التنفيذي للفريق أحمد بامعوضة الذي بدوره سلمه إلى رئيس النادي أحمد الصائغ خلال وجوده مع الفريق في معسكر أبوظبي.

وخلال المعسكر جهز جروس عددا من البدلاء للاعبين المصابين الذين سيتغيبون عن مباريات الفريق في الجولات المقبلة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدءا من مواجهة ضمك الخميس المقبل في الجولة العاشرة، حيث سيغيب عنها 6 من اللاعبين الأساسيين نتيجة إصابات مختلفة وفترة غيابات متفاوتة.