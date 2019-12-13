الزعيم يتحدى الترجي بنزال بطلي أكبر قارتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يخطف بطل آسيا فريق الهلال أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في إطلالته الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عندما يواجه في الدور الثاني للنسخة الحالية بالدوحة بطل أفريقيا فريق الترجي التونسي اليوم باستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

ويتطلع الزعيم إلى الذهاب بعيدا في البطولة على أن يبدأ ذلك بحسم قمة اليوم بين بطلي أكبر قارتين في العالم من حيث المساحة.

وسيدفع الهلال بكامل عناصره الأجنبية، خاصة بعد أن لاحق الإرهاق عناصره المحلية أكثر نتيجة المشاركة أخيرا في بطولة كأس الخليج الـ24.

ويدرك الممثل الآسيوي في البطولة أن المهمة لن تكون سهلة خاصة أن الممثل الأفريقي يشارك في البطولة للمرة الثالثة، ويسعى إلى تعزيز انتصاراته على الهلال الذي سبق أن نازله 3 مرات كسب منها اثنتين مقابل فوز للهلال.

لذلك يصعب التكهن بهوية الفائز والمتأهل إلى ملاقاة فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي.

Advertisements

الهلال آخر المتأهلين إلى البطولة، حيث حسم تأهله قبل أقل من 3 أسابيع تأخر حسم تأهل الترجي رسميا إلى البطولة حتى 7 أغسطس الماضي بسبب احتجاج الوداد البيضاوي بعد أحداث مباراة الإياب

بدأ الترجي رحلة دفاعه عن لقبه في الدوري التونسي بالفوز في 5 مباريات وتعادل واحد في المباريات الست الماضية

حقق الترجي رحلة دفاعه عن لقبه الأفريقي بانتصارين متتاليين في بداية مشواره بدور المجموعات بدوري الأبطال

يضم الهلال أبرز نجوم الدوري والمنتخب السعودي الأول (سالم الدوسري ونواف العابد وعبدالله عطيف ومحمد البريك وياسر الشهراني وهتان باهبري ومحمد كنو)

يضم الزعيم أجانب مميزين هم: بافيتيمبي جوميز ويان هيون سو وأندري كاريلو وعمر خربين وجوستافو كويلار وكارلوس إدواردو وسيباستيان جيوفينكو

يضم الترجي لاعبين مميزين منهم طه ياسين والمعز بن شريفية وأنيس البدري والليبي حمدو الهوني والإيفواري إبراهيم وتارا

عزز الترجي صفوفه في الصيف بالجزائريين عبدالقادر بدران وعبدالرؤوف بن غيث والتونسيين بلال بن ساحة وإلياس الشتي

يفقد الهلال سلمان الفرج للإصابة، كما يفقد الترجي النيجيري جونيور لوكوسا للإصابة أيضا

مواجهات الهلال أمام الفرق التونسية

1994 فاز على البنزرتي 4-1 في بطولة الأندية العربية

1995 فاز على الترجي1-0 في نهائي بطولة الأندية العربية

1996 خسر من الترجي 0-2 في البطولة العربية للأندية

2001 فاز على الصفاقسي 4-1 في نهائي كأس النخبة العربية

2002 خسر من الملعب 1-2 في البطولة العربية

2005 كسب الأفريقي 3-1 في دوري المجموعات للبطولة العربية

2005 خسر أمام الأفريقي 0-1 في دور المجموعات للبطولة العربية

2017 خسر من الترجي 2-3 في البطولة العربية

2019خسر من النجم الساحلي 1-2 في نهائي البطولة العربية

المناسبة: كأس العالم للأندية في الدوحة

المرحلة: الدور الثاني للبطولة

الملعب: ملعب جاسم بن حمد

التوقيت: 5:00

مدرب الترجي: التونسي معين الشعباني

مدرب الهلال: الروماني رازفان لوشيسكو