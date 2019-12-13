لوشيسكو: مباريات المونديال حياة أو موت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أبدى المدير الفني لفريق الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، ثقته في لاعبيه وهم يواجهون مهمة صعبة تتمثل في ملاقاة الترجي التونسي اليوم بكأس العالم للأندية.
وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي أمس «نحن متحمسون، في مثل هذه البطولات تكون المباراة حياة أو موتا، الخبرة مهمة، لكن من المهم أيضا الحماس والتنظيم والحافز، ولدينا الكثير من ذلك بعد الفوز باللقب الآسيوي».
وعن الترجي، قال «شاهدته وأعرف أنه فريق جيد من الناحية البدنية، كما يتمتع بالخبرة والنضج والثقة».
وعن جاهزية فريقه بعد أن ضربته الإصابات أخيرا، أبان «في هذه الفترة من الموسم كل الفرق تعاني من المشاكل، ولكن كلها جاهزة لتعطي أكثر مما لديها، الهلال يضم لاعبين لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هذه المباريات». وامتدح لوشيسكو، المدرب السابق في الهلال مدرب فلامنجو البرازيلي، البرتغالي جيسوس، وقال إنه من أفضل المدربين ولديه خبرة كبيرة.
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