اصطدام طائرتي الأهلي والهلال بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله أمين - جدة

تشهد صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة في الـ3:45 مساء اليوم لقاء قمة الكرة الطائرة بين فريقي الأهلي والهلال في ختام منافسات الدور الأول من الدوري الممتاز.

ويتصدر الهلال بالعلامة الكاملة 30 نقطة، وتتمثل قوته في نجومه أحمد البخيت وموفق المطيري والصربي نيكولا والأرجنتيني بيريرا، وعبدالرحمن الدوسري وحسن الوثلان، فيما يدخل الأهلي اللقاء برصيد 29 نقطة، ويبرز فيه الليبرو الخبير ماجد الجهني، والثنائي المحترف الصربي تومي والكرواتي دانيال، وعمر النجراني وعبدالرحمن أبوعوف وسعد غزواني وإبراهيم مجرشي.

وفي بقية لقاءات هذه الجولة، يستضيف الاتحاد فريق الجبلين على صالة الاتحاد، ويلعب النصر مع الهداية، والوحدة مع الفيصلي، والابتسام مع الموج.