شكرا لقرائتكم فايلر يستقر على مشاركة على معلول أمام حرس الحدود فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغاب علي معلول عن مباريات الفريق الأخيرة بعدما تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال أفريقيا يوم ٢٩ نوفمبر الماضي.
وكان الأهلي قد فاز علي وادي دجلة في الجولة السابقة بثلاث أهداف نظيفة .
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