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فايلر يستقر على مشاركة على معلول أمام حرس الحدود فى الدوري

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جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلي بقيادة رينيه فايلر، علي إعادة الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لتشكيل الأهلي أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها بعد غد الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

 

وغاب علي معلول عن مباريات الفريق الأخيرة بعدما تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال أفريقيا يوم ٢٩ نوفمبر الماضي.

 

وكان الأهلي قد فاز علي وادي دجلة في الجولة السابقة بثلاث أهداف نظيفة .

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