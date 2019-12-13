شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يختتم تدريباته اليوم استعدادا لنادى مصر فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الإسماعيلى تدريباته اليوم، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة مضُيفه نادى مصر باستاد الكلية الحربية لحساب الجولة الثامنة من عمر الدورى المحلى. ادى لاعبو الفريق الذين شاركوا بصفة أساسية فى مباراة المقاصة تدريبات استشفائية والتى اشتملت على الجرى حول الملعب ثم تدريبات إطالات وفك العضلات لتجنب تعرضهم للارهاق فى ظل ضيق الوقت بين اللقاءات. خاض باقى اللاعبون تدريبات بدنية قوية أعقبها تدريبات خططية أبرزها التسليم والتسلم وكيفية التحرك من أجل خلق فرص حقيقية. Advertisements وحرص أعضاء الجهاز الفنى على منح اللاعبين تعليمات صارمة بضرورة سرعة التصرف بالكرة بشكل سريع حال التعرض لضغط من المنافس. واختتم المران بتقسيمة فى وسط الملعب تم خلالها تنفيذ عدد من الجمل الفنية والتكتيكية كما قام أعضاء الجهاز بايقافها من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية.

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