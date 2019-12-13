شكرا لقرائتكم بعد انتقاله إلى الأهلى .. كهربا :" الطيبون دائماً يفوزون في النهاية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد، عن سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة فى شهر يناير. ونشر كهربا صورة عبر حسابه على موقع "انستجرام" مع والده بجانب أمير توفيق مدير التسويق بالأهلى وعلق عليها قائلاً:"الطيبون دائماً يفوزون في النهاية..الفوز الحقيقي هو العودة إلي اهل بيتي النادي الأهلى فالحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه". Advertisements ويبدأ محمود كهربا، الانتظام فى تدريبات الفريق الأحمر بشكل منفرد بداية من غد السبت وعلى مدار يومين وبعدها يحدد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، موعد انتظامه في التدريبات الجماعية وطلب السويسرى فايلر، تجهيز كهربا والوقوف علي حالته البدنيه والفنية، خاصة أنه لا يتدرب منذ فترة، وذلك قبل تحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية خاصة إن الأهلى ينتظر فتح باب الانتقالات من أجل قيده فى قائمة الفريق الأحمر والاستفادة من جهوده سواء على مستوى المنافسات المحلية أو القارية، حيث تم وضع برنامج خاص له لتجهيزه للمشاركة مع الفريق فى المنافسات المختلفة القادمة للفريق بداية من شهر يناير.

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