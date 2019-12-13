شكرا لقرائتكم هانى سعيد يؤكد استمرار ديسابر مع بيراميدز ولا صحة لرحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي مستمر في منصبه ولا صحة على الإطلاق لما يشاع حول رحيله خلال الفترة المقبلة، بعد الخسارة الأخيرة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

أوضح سعيد خلال تصريحات، أن المدير الفني مستمر مع الفريق ويستعد حاليا للتحضير لإستكمال طموح الفريق في باقي مباريات الدوري والكأس وكأس الكونفدرالية الأفريقية، مشددا على أن المدرب يلقى كل الدعم منه ومن الإدارة بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة منه ومن الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وفي رده حول إمكانية توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الزمالك، قال المدير الرياضي إنه شأن داخلي يخص الإدارة واللاعبين أنفسهم، وفي حال وجود قرارات يرغب النادي في الإعلان عنها، ستعلن في الوقت المناسب.