شكرا لقرائتكم كاريو لموقع "فيفا": لا نملك "الخبرة".. ونسعى لبلوغ النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف أندريه كاريو، جناح نادي الهلال، أن الفريق يسعى للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، لكنه شدد على أهمية تجاوز الترجي التونسي في المباراة الأولى، التي وصفها بالصعبة.

ويفتتح الهلال مشواره في مونديال الأندية يوم السبت بمواجهة نظيره الترجي التونسي.

وقال الدولي البيروفي في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة: صحيح لا نملك نفس خبرة الترجي ولا الأندية الأخرى التي تشارك في المسابقة، لكننا لعبنا مباريات من مستوى عال جداً في دوري أبطال آسيا وضد منافسين أقوياء، وسنلعب بنفس الطريقة التي تعودنا عليها بعزيمة كبيرة لتحقيق هدفنا بالوصول إلى المباراة النهائية ومحاولة الفوز بكل المباريات.

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وأضاف: هي منافسة مهمة جداً وتجمع أكبر الأندية في العالم، وبصفتي كلاعب والفريق ككل سعداء بالتواجد هنا والمشاركة فيها، وسندخلها بعزيمة كبيرة لتحقيق الأهداف التي حددناها، ونعلم جيداً أن المهمة لن تكون سهلة بتاتاً، لكننا نعمل بجدية كبيرة من أجل الوصول إلى ما نصبو إليه في هذه البطولة.

وحول مواجهة الترجي، ذكر: لا نعرف جيداً نادي الترجي التونسي ولا حتى الطريقة التي يلعبون بها، ونحن بصدد دراستهم ومشاهدة بعض الفيديوهات عنهم، لكننا نعلم جيداً أن المنافسين من تونس صعب مواجهتهم، وتبين لنا ذلك العام الماضي عندما واجهنا النجم الساحلي في البطولة العربية، فالمباريات أمامهم صعبة ومعقدة جداً.

وعلى الرغم من أن الهلال يمتلك العديد من النجوم سواء الأجانب أو السعوديين، مثل الإيطالي جيوفينكو، وكاريو بالإضافة إلى الفرنسي غوميز والذين يتمتعون بمهارات فردية عالية، إلا أن كاريو لا يرى أن الفرديات هي التي تصنع الفارق في الهلال، موضحا: قوتنا لا تكمن فقط في أنا وجيوفينكو وغوميز، فلدينا لاعبون آخرون سواء من بلدان أجنبية أو من السعودية يملكون مستوى عاليا جداً، وبالنسبة للهلال ليس الجانب الفردي هو الذي يصنع الفارق، بل الجماعية في اللعب هي قوتنا، وما تمنحنا أكثر ثقة في النفس.

وواصل: أول هدف هو الفوز بالمباراة الأولى أمام الترجي التونسي، وبعدها سنفكر مباراة بمباراة، فالآن لدينا منافس قوي اسمه الترجي وبعدها سنرى ما الذي سيحدث.