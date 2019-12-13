لوشسيكو يرى مباراة الترجي منافسة "بين فلسفتين"









اسماء السيد - اعتبر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو ان مباراة فريقه الهلال السعودي السبت ضد الترجي التونسي في الدور الثاني لمنافسات كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم ستكون مواجهة "بين فلسفتين" كرويتين، وبمثابة مباراة "نهائية" لخروج المغلوب من المنافسة.

وستضمن هذه المواجهة، وهي الخامسة بين فريقين عربيين في مونديال الأندية، تواجدا عربيا في نصف نهائي البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى ثلاثة فرق عربية هي الهلال بطل دوري أبطال آسيا والترجي بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، والسد المضيف الذي فاز افتتاحا بصعوبة على بطل أوقيانوسيا هيينجين سبور 3-1 في الوقت الإضافي (1-1 في الوقت الأصلي).

وقال لوشسيكو في مؤتمر صحافي الجمعة "نوعية كل فريق تختلف. الترجي فريق بدني أكثر، نحن فريق يضم نوعيات فنية في جوانب أخرى من اللعبة، لكن هذا لا يعني أننا نعرف نتيجة مباراة الغد".

وتابع "ستكون مواجهة بين فلسفتين وسنرى من سيخرج فائزا (...) رأينا الترجي ونعرف انه فريق بدني بالدرجة الأولى، وأيضا يتمتع بالجودة من منتصف الملعب، فريق مع خبرة ونضوج وثقة".

وأضاف "نحن ننتظر المباراة غدا ونعرف ان هذه المباريات هي نهائية، وبالنسبة الينا نهائي البطولة هو غدا (...) هذه المباراة يجب الفوز بها، لا توجد نتيجة أخرى، علينا ان نكون مستعدين وشعوري ان الفريق في هذه اللحظة لديه إرادة قوية".

ويدخل الهلال العائد هذا العام الى زعامة الكرة الآسيوية بلقب ثالث في دوري الأبطال بعد انتظار لقرابة عقدين من الزمن، مشاركته الأولى في مونديال الأندية، مدفوعا بالأداء القوي الذي يقدمه منذ تعيين لوشيسكو على رأس جهازه الفني في أواخر حزيران/يونيو الماضي.

وخسر الهلال ثلاث مباريات فقط في عهد مدربه، في مسيرة تمكن خلالها من انتزاع اللقب الآسيوي، واحتلال المركز الثاني حاليا في ترتيب الدوري السعودي فارق نقطة عن المتصدر الوحدة، علما بأنه خاض مباراتين أقل.

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وقال الروماني "نحن هنا بعد هذا النجاح المهم في دوري أبطال آسيا (...) كلنا حماس للمجيء الى هنا ومعرفة ان المباراة المقبلة هي ان نكون او لا نكون. بالنسبة إلينا الهدف هو المباراة المقبلة، وكل المجموعة مستعدة ومتحمسة ونريد ان نمضي وقتا جيدا في قطر".

وردا على سؤال بشأن فارق الخبرة في البطولة بين الفريقين نظرا لأن الترجي يشارك للمرة الثالثة، قال "صحيح ان الخبرة مهمة جدا على هذا المستوى وفي هذا النوع من البطولات، لكن من المهم ايضا الحماس والتنظيم والحافز"، مشددا على ان فريقه يريد مواصلة نجاح الفترة الماضية.

وأوضح لوشيسكو "جميعنا سعيدون بما حققناه لكن ندرك ان غدا هو يوم آخر ومباراة رسمية، ومن اجل الفوز عليك ان تكون مستعدا ذهنيا وتتمتع بالحافز (...) هدفنا في هذه اللحظة هو خوض كل مباراة على حدة".

وتابع "أتوقع مباراة صعبة. ثمة فريقان يحبان لعب كرة القدم بطريقة مختلفة، الترجي فريق بدني أكثر، نحن فريق نحب السيطرة على المباريات، والنتيجة ستحسمها التفاصيل".

من جهته قال اللاعب محمد الشلهوب إن مونديال الاندية "هو المكان الطبيعي لنا. أول مباراة ستكون أمام بطل إفريقيا فريق الترجي التونسي فريق قوي، ونتمنى لهذه المباراة أن تعكس مستوى وتطور الكرة العربية".

أضاف "دائما الفرق التونسية جدا قوية (...) أتمنى ان يكون دربي جميلا يعكس تطور الكرة العربية".

ويلاقي الفائز من مباراة الترجي والهلال بطل أميركا الجنوبية فلامنغو البرازيلي (الذي يدربه المدرب السابق للهلال البرتغالي جورجي جيزوس) في نصف النهائي، بينما سيكون الفائز من مباراة السد ومونتيري المكسيكي على موعد في نصف النهائي الثاني مع ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا.